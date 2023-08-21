دعامي اتصل وعفي عن والدته قبل وفاته واخبرها بانه اخطأ في حقها عند مخالفتها واصراره للانضمام للدعم السريع





زميل الدراسة أ.حماد ادم هبيل توفي في معارك المدرعات اثناء هجومه مع الدعم السريع علي مدرعات الشجرة المرحوم مؤخرا انضم للدعم السريع لدوافع قبلية ولقناعات سياسية ربما .

اتصل ظهر اليوم وعفي والدته واخبرها بانه اخطأ في حقها عند مخالفتها واصراره للانضمام للمقاتلين وانهم اليوم تم ادخالهم في محرقة ومعركة غير متكافئة واذا كتب له عمر جديد لن يحمل السلاح للابد وارسل لشخصي رسالة صوتية فحوها بانه شاهدني بالامس في رؤية بانني وزيره في زواجه من صحفيه … معروفة طلب مني تفسيرها وان ارسل له رصيد MTN مجرد قراءة الرسالة لانه ينوي تسجيل لايف مهم .

الان هو بين يدي ربه ولا نقول الا انو ربنا يسامحو ويرحمو ويغفر ليه المرحوم كان هاشا باشا ذو خلق وقبله ملي بالرحمة وحب الخير ومساعدة الاخرين ترافع مجانا في العديد من القضايا لصالح المظلومين والمعدمين خاصة النساء المطلقات ورد حقوقهن حتي لقب وسط زملائه بحماد طلاقات .

اخوكم المكلوم في صديقه

المحامي عباس الريح ابقرون /عمارة النعمة قبل الحرب /بعد مدني الزمالك