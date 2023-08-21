



نجدد ثقتنا في قيادة الجيش وفي القادة في الأفرع والمناطق ..

مقتل اللواء ياسر فضل الله غدرا ينبيك عن بؤس الخيانة ومرارتها .. القائد الشهيد طارد المرتزقة حتي حدود المدينة وقتل هو وجنوده أكثر من 3000 الف متمرد، طلب الشهادة بحق فرزقه الله الشهادة ..

نرجع ونقول الخائن اقذر الف مرة من العدو والمليشاوي المتستر تحت شعار الحياد أشد قذارة ووساخة.

.. لعلك الان ادركت لماذا جعل الله المنافق في الدرك الاسفل من النار ووعده بعذاب اشد من عذاب الكافر.

اللهم نصرك الذي وعدت..

اللهم ثبت الأقدام وسدد الرمي وأنزل النصر.

Alnour Sabah