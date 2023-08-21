شاهد بالفيديو.. حكى التفاصيل الكاملة.. ملازم أول بالقوات المسلحة ينجو من موت محقق بعد أن اخترقت “طلقة” رأسه واستقرت بجوار عينه في اليوم الأول للحرب





“الطلقة ما بتقتل بقتل اليوم” مقولة متداولة في السودان أثبتها الملازم أول بالقوات المسلحة عبد الهادي طاهر أدروب الذي تعرض لإصابة بالغة وخطيرة في أول يوم للحرب في 15 أبريل.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد استضاف العميد طبيب طارق الهادي الملازم أول عبر مقطع فيديو حكى من خلاله تفاصيل إصابته.

وقال الطبيب أن عبد الهادي أصيب بطلقة اخترقت رأسه واستقرت بجوار عينه وذلك في أول يوم للحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

الملازم أول الذي مكث بالعناية المكثفة أكثر من شهر بعد العملية الجراحية الكبيرة التي أجريت له أكد أن الأن بصحة جيدة وتمنى من الله النصر لأخوانه بالقوات المسلحة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين