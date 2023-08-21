توجيهات عاجلة من تعليم القاهرة قبل بدء العام الدراسي الجديد 2024





عقد ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات، ظهر اليوم الاثنين، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، اجتماعًا موسعًا مع مديري التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية.

وأكدت المديرية، في بيان لها، أنه قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، يجب اتباع التعليمات التالية:

– التنبيه على المدارس بضرورة استقبال ملفات الخدمات وعدم تأجيله دون إبداء سبب مقنع.

– ضرورة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي للصفوف الثلاثة بجميع مدارس الإدارة والتواصل مع المديرية أول بأول لإزالة العقبات إن وجدت.

– ضرورة الإسراع بعمل سجلات المدرسة وتجهيزها وتحديثها للعام الدراسي الجديد مع الاهتمام بسجل للقرارات الوزارية والتنبيه على مديري المدارس بضرورة تفعيله.

– البدء في حصر العجز والزيادة بالمدارس.

– التأكد من ظهور نتيجة الدور الثاني وإعلانها بالمدارس.

– التأكد من وجود مستند ترشيح الطالب إلكترونيًا بملف التقديم بجميع مراحل التنسيق.

– عمل قاعدة بيانات جديدة شاملة للتعليم الثانوي بداية من 1-10-2023، على أن تحدث بداية كل شهر ميلادي وإعلان تعديلات التعليم الثانوي شاملة (مدارس، مديرين، طلاب).

القاهرة 24