راشد عبد الرحيم: درعنا الحصين





عندما مكنت الحرية والتغيير الدعم السريع من مواقع السلطة نشر قواته امام المواقع الإستراتيجية خاصة المناطق العسكرية ، نهض سلاح المدرعات وهدد الدعم السريع بترحيل قواته من امام السلاح ولم تفلح محاولات قائد التمرد حميدتي لإثناء قادة المدرعات وتم منعه من التحدث للجنود عند زيارته للمدرعات وفشلت محاولاته لإستمالة القادة وجنودهم .

في سعيها لمحاصرة مطامع المتمردين تحركت المدرعات وإستولت علي كل المواقع ولكنهم لم يطمعوا في السلطة التي دانت لهم وأعلنوا أن تحركهم ليس هدفه الحكم بل للتنبيه لما يحاك ضد الوطن من الدعم السريع ، ظل سلاح المدرعات الصخرة الصلبة التي تكسرت أمامها قوات التمرد ، أمس سجل سلاح المدرعات ملحمة بطولية بدحر أكثر من ست محاولات فاشلة من المتمردين سبقتها ٢٧ محاولة .

من نتائج معارك الأمس القبض علي العديد من شبكات التجسس علي المدرعات وعلي رأسها أئمة مساجد في المدرعات و حي العمارات جمعية قطر الخيرية وإمام زاوية محمد هاشم القريبة من السلاح ، وتم العثور علي خرط لمداخل السلاح وكشوفات بأسماء ضباط وجنود كانوا من المصلين في هذه المساجد .

معارك المدرعات والمعارك التي قبلها كشفت العديد من أوجه التعاون والقتال مع المتمردين من قوي سياسية كانت في أهم مواقع العمل بعد ثورة ديسمبر منهم من كان في لجنة التفكيك وفي أحزاب مكونة لقحت .

إنتصارات المدرعات كشفت مكامن الخيانة والتجسس والأعمال الخسيسة مثل تجنيد الأطفال .

إنتصارات المدرعات ثروة قومية وهوادي لمكامن ومواقع النصر .

كان سلاح المدرعات ولا يزال وسيكون درعنا الوطني الكبير .

راشد عبد الرحيم