من باهظ يدفعه هؤلاء الأبطال نيابة عن كل الشعب السوداني





صد هجوم المليشيا لليوم الثاني على التوالي، مثلما تابعناه كلنا كان معركة صعبة قدم فيها أبطال الجيش والمجاهدين تضحيات بالدماء والأرواح. هناك ثمن باهظ يدفعه هؤلاء الأبطال نيابة عن كل الشعب السوداني.

يحب أن نتذكر ذلك ولا ننساه أبداً.

مستقبل السودان القادم تصنعه هذه التضحيات والتي لولاها لا يمكن تصوره.

عندما يمشي السوداني في الأرض يوماً ما، آمناً حراً وكريماً عليه أن يتذكر معركة الكرامة وشهداء معركة الكرامة الذين لولاهم لكانت هذه الأرض غير الأرض والسودان غير السودان ولكان هو نفسه شخصاً آخر.

تقبل الله الشهداء وشفى الجرحى وعاشت القوات المسلحة صخرة عنيدة تتحطم عليها مؤامرات الأعداء وأوهام السفهاء.

حليم عباس

