رأي ومقالات

تكيفوا مع الضغوط النفسية

2023/08/22
13087501 1718020801744029 886760715733475555 n

الحقيقة التي لا تحتاج الى ارقام او احصائيات هي ان الشعب السوداني باثره يعيش حالة من الضغوط النفسية مع اختلاف درجاتها وحدتها بسبب الحرب اللعينة التي لا زالت تخلف خسائر فادحة في الارواح والممتلكات والدمار والخراب اضافة الى التشرد والنزوح والاعاقات الجسدية والتاثيرات النفسية
فالضغط النفسي اصبح واقعا معاشا لا يعرف نهايته
وددت ان اورد في هذا المقال معينات على تقليل حدة الضغوط النفسية لان التخلص منها بشكل كلي امر مستحيل
ليس بالضروري ان نعرف الضغط النفسي لانه من المصطلحات المعروفة والمستخدمة لدى الكل حتى قبل الحرب اكتفي فقط بالاشارة الى مواقف كفيلة بان تسببها الان:
💢خروجك من بيتك مجبرا ولاجل غير مسمى
💢توقعك للموت وفقدان الممتلكات في اي لحظة
💢سماعك لاخبار مروعة مؤلمة بصورة مستمرة
💢غلاء المعيشة وعدم وجود المال
💢توقفك عن العمل
💢عدم مقدرتك على التواصل مع الاخرين بسهولة
💢رؤيتك لصور ومقاطع مؤلمة ومحزنة وغيرها من المآسي والمرارات كفيلة بان ترفع مستوى الضغوط النفسية يجب ان لا نستسلم فالشعب السوداني قادر على تجاوز الازمة وتخطيها صحيح ان حدوثها خارج ارادة الانسان لكن كل فرد يملك مفتاح ادارتها مع قليل من الدعم والمساندة والمعينات التي تشمل:
1️⃣ تقبلوا الواقع ان ماحدث هو واقع مرئي ومسموع وهو كارثة جماعية فما حدث لك يحدث لغيرك تيقن دائما انك اذا فقدت جزءا من مالك فان غيرك فقد كل ماله وان فقدت شخصا عزيزا فقد غيرك عدد من الاشخاص مرة واحدة وان كنت مستضافا ولا اقول نازحا عند اهلك واقاربك هناك من نزح الى العراء حيث لا ماكل ولا مشرب ولا ماوى يفترش الارض ويلتحف السماء.
2️⃣ لاتعزلوا انفسكم كونوا مع الاخرين وتواصلوا معهم ومن ايجابيات الحرب في هذا الجانب جمعت الكثيرين باصولهم وجذورهم ومسقط راس آبائهم واجدادهم وعدد من افراد الاسر الممتدة ما كانت لتتاح هذه الفرصة لولا ظروف الحرب.
3️⃣ كونوا مستعدين لتقبل التغيير انت غير مقيم في مدينتك ولا بيتك انت مستضاف في مدينة اخرى وبيت اخر ومعك اخرون نظام اجتماعي جديد عادات جديدة في الاكل والشرب والنوم والراحة والزيارات وضع جديد يجب ان تتاقلم عليه وليس بالضرورة ان تفرض نظامك على انظمة الاخرين
4️⃣ لا تندبوا حظكم ولا تفكروا في انكم ضحية الظروف السيئة فما تعانيه يعانيه الاخرين وقد يكون وضعك افضل كثيرا من غيرك.
4️⃣ لا تتركوا الايام تمر بطئية ثقيلة مملة حاولوا اضفاء قيمة على اليوم الذي تعيشونه بتقديم ما تستطيعون تقديمه مما يشعركم بالانجاز
5️⃣ تكلموا فضفضوا عن معاناتكم والامكم فالكل قريب ويستمع اليكم اسقطوا من دواخلكم كل ما يؤلم ويوجع وحذارى من الكبت والتكتم والمكابرة
6️⃣ لا تهولوا الامور وابحثوا عن الفكاهة والضحك وهذا ما لا يستعصى على الشعب السوداني فهو يضحك في الشدائد وهذا اسلوب من اساليب خفض التوتر والقلق.
7️⃣ تجنبوا الاشاعات تلك الحرب النفسية التي عمقت الماساة رجاء لا تنسجوها ولا تصدقوها ولا تروجوها
8️⃣ تجنبوا رؤية كل مايثير الحزن والخوف والتوتر من صور ومقاطع فيديو رجاء لاتفتحوها وامسحوها ولا تتيحوا فرصة لاطفالكم بمشاهدتها
9️⃣ استرخوا فالاسترخاء احد الاساليب البسيطةلمعالجة الضغوط النفسيه وطرقه كثيرة كاخذ النفس العميق والرياضة وشد العضلات ومحاولة ارخائها بالتدريج واغماض العينين و تخيل انك في مكان تشعر فيه بالطمانينة فقط يتطلب كل ذلك ان تكون في مكان هادئ
🔟 والاصل والجذر في كل هذه المعينات المذكورة على خفض الضغوط النفسية اللجو الى تلاوة القران والمداومةعلى الذكر *(الابذكر الله تطمئن القلوب)* 🤲
ولنكون متيقنين *ان مع العسر يسرا* وكل امر له وقت وتدبير من الله تعالى *حسبنا الله ونعم الوكيل*

زينب السعيد

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/08/22