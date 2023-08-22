تكيفوا مع الضغوط النفسية

الحقيقة التي لا تحتاج الى ارقام او احصائيات هي ان الشعب السوداني باثره يعيش حالة من الضغوط النفسية مع اختلاف درجاتها وحدتها بسبب الحرب اللعينة التي لا زالت تخلف خسائر فادحة في الارواح والممتلكات والدمار والخراب اضافة الى التشرد والنزوح والاعاقات الجسدية والتاثيرات النفسية

فالضغط النفسي اصبح واقعا معاشا لا يعرف نهايته

وددت ان اورد في هذا المقال معينات على تقليل حدة الضغوط النفسية لان التخلص منها بشكل كلي امر مستحيل

ليس بالضروري ان نعرف الضغط النفسي لانه من المصطلحات المعروفة والمستخدمة لدى الكل حتى قبل الحرب اكتفي فقط بالاشارة الى مواقف كفيلة بان تسببها الان:

خروجك من بيتك مجبرا ولاجل غير مسمى

توقعك للموت وفقدان الممتلكات في اي لحظة

سماعك لاخبار مروعة مؤلمة بصورة مستمرة

غلاء المعيشة وعدم وجود المال

توقفك عن العمل

عدم مقدرتك على التواصل مع الاخرين بسهولة