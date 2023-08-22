



في جلسة ونسة مع سيادتو ابو كوجة قبل عام او اكثر.. زرناه مع مجموعة من الشباب بمنزله بالمهندسين..

وفي الونسة جاء موضوع هجليج وما ادراك ما هجليج..

قال لنا أنه بعد انتهاء معركة بمبو 2 العصبية.. والتي كان يتابعها الأخ الرئيس البشير لحظة بلحظة.. مع غرفة القيادة.. ذكر ايوكوجة انه صباحا بعد المعركة كان يتحدث مع قائد المتحركة اللواء حينها كمال عبد المعروف الماحي.. الذي قال له ان واحدا من أهم اسباب انتصارنا في بمبو هذه كان الأخ المجاهد / قيس فضل.. الذي ظل طوال المعركة يدعو ويلح بالدعاء بأن يتحقق النصر لنا في هذه المعركة.. وقد كان..

اليوم ايضا ذكر لي انا اخا كريم ظل مرابطا بالحرم المكي الشريف منذ بدء المعركة اليوم في المدرعات. ويلح.. ويلح بالدعاء… بأن ينصر الله قواتنا المسلحة..

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ما أود قوله هنا أن سلاح الدعاء بعد من اقوى الاسلحة فتكا…

وهو ما تحتاجه منا القوات المسلحة والمجاهدين وجهاز الأمن والشرطة في هذه المعركة…

عليكم أصدقائي بإخلاص الدعاء في كل الأوقات بأن يحفظ الله وينصر القوات علي المرتزقة

Shehab Burog