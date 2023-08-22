



📌لماذا تٱخر النصر والمسافة صفر ..؟!؟💄

📌 ((يتاخر النصر))

ليمتحن الله عباده ويبتلي صبرهم وعزمهم وإصرارهم في سبيل تحقيق ٱسمى وٱغلى الأهداف ،،

📌 ((يتأخر النصر))

ليميز الله الخبيث من الطيب والكذاب والمنافق من الصادق ،،

📌 ((يتأخر النصر))

حتى نعمل من ٱجل الله والوطن وليس من ٱجل المصالح الشخصية الضيقة والٱحزاب والجماعات ،،

📌 ((يتأخر النصر))

حتي يظهر الباطل بكامل حقيقته فلا ينخدع فيه أهل الحق مرة ثانية ،،

📌 ((يتأخر النصر))

حتى يعلم المؤمنون أن النصر مهما فعلوا إنما هو من عند الله وٱن عليهم بالصبر والثبات على المبادي والمثابرة على بلوغ ٱعلى مراتب الجهاد من ٱجل الوطن ،،

📌 ((يتأخر النصر))

حتى لايبقى للطغاة والخونة والعملاء المٱجورين أي حجة في تماديهم في غيهم وتآمرهم على وطنهم ومواطنهم ووطنيتهم ،،

📌((يتأخر النصر))

حتى يستنفذ ٱهل الباطل کافة حججهم وحيلهم ومكرهم وينفقوا أموالهم في سبيل ذلک ثم تكون حسرة عليهم وندامة ،،

📌((يتأخر النصر))

حتى يشعر المؤمنون بحلاوته ويكون عندهم نصر قوي عزيز بذلت من ٱجله الأرواح والمهج والأموال وکل غالي ونفيس وعزيز ،،

📌((يتأخر النصر))

حتى تصح العقيدة ويصح العمل وتجتمع الصفوف علي كلمة الحق والتوحيد ،،

📌((يتأخر النصر))

حتى يحب المرء لغيره مايحبه لنفسه ،،

📌((يتأخر النصر))

حتى يكون حب الشهادة في سبيل الله ٱكبر من حبنا للحياة وحتى ٱكبر من حبنا للنصر على الأعداء ،،

📌((يتأخر النصر))

حتى تصفو النوايا ويخرج الخبث وتصلح الأعمال ويتحقق العدل ويتأخى المسلمون ويعتز المجاهدون في سبيل الله بجهادهم ضد أعدائهم ،،

📌 ((يتأخر النصر))

حتى تكون الٱسباب مهيئة لإقامة دولة الإسلام ، دولة السلام ، دولة العدل والعدالة الإجتماعية ، دولة المساواة في الحقوق والواجبات وتقديم الخدمات ،

📌((يتٱخر النصر))

حتى تؤسس فينا دولة القانون التي ترفع الظلم وتغيث الملهوف وتردع ٱهل الجور والفجور والظلم وٱهل الفتن والمرجفون والمتربصون والمتامرون والمفسدون والمخربون

📌((يتٱخر النصر))

حتى نستطيع ضبط الامور بكل قوة وحزم لمن تسول له نفسه وتحدثه بسوء على البلاد والعباد ،،

📌 ((يتأخر النصر))

حتى تكون المناصب على ٱساس الشخص المناسب في المكان المناسب وليس للقرابة والمحسوبية والصحوبية وغيرها مكان في شٱن الوطن ،،

📌 ((يتأخر النصر))

حتى يكون المنصب تكليف وليس تشريف وٱن يعمل من هو في كل منصب على ٱنه في منصبه مكلف وليس متملك {مراقب لله في كل صغيرة وكبيرة ،،}

📌((يتأخر النصر))

حتى يعمل كل من هو في منصب مع الدولة بكل الأسباب والوسائل المشروعة والخطط والإمكانيات وبكل الطاقات والمهارات وبأعلى الجهود وأفضل الخبرات وانسب الأدوات لتحقيق المهام الموكلة اليه بکل مصداقية وتجرد وحسن نية ،،

🎀 النصر قادم والفرج آت والفرح ٱكبر

Ameir Salah