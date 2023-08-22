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شاهد بالصورة والفيديو.. بطريقة مضحكة.. ناشط سوداني يقلد أفراد الدعم السريع ويسخر من إصرارهم على اقتحام “المدرعات” والجمهور: (قلدهم بطريقة تحلف تقول هو واحد منهم)

2023/08/22
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من الشهرة على السوشيال ميديا والمواقع الاسفيرية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول ناشط سوداني وهو يقوم بتقليد أفراد الدعم السريع أثناء محادثتهم أصدقائهم وزملائهم.

وسخر الناشط من محاولة أحدهم اقتحام مدرعات الشجرة والتوثيق من داخلها عبر تصوير نفسه من “الدبابة”, جمهور مواقع التواصل من جانبه علق بتعليقات ضاحكة وكتب أحدهم: (قلدهم بطريقة تحلف تقول هو واحد منهم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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