لماذا قال قائد المدرعات: (مسافة اكمل كبايتي لو لقيت تاتشر واحد بتاع دعم سريع ح اضرب بالمليان)





في ١٣ ابريل ٢٠١٩م حضرت قوة من الدعم السريع وحاوطت سلاح المدرعات

وقالوا : (عندنا تعليمات نعمل حراسة) ..

جاء الخبر إلى قائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح وفي يده كوب قهوته فقال :

(مسافة اكمل كبايتي دي لو لقيت تاتشر واحد بتاع دعم سريع ح اضرب بالمليان) ..

فانسحبت القوة كاملة قبل أن ينتهي من قهوته ..!

ومنذ ذلك اليوم والمليشاوي يحقد على هذا الرجل وسلاحه الصنديد ..!

وتسبب لإعتقاله وسجنه وخروجه من الخدمة ..

وخرج الفارس مجددا وعاد إلى سلاحه يوم محاولة الإنقلاب الفاشلة ..

واليوم يسطر هو وجنوده ملحمة بطولية يسجلها التاريخ ..

نصر الدين عبد الفتاح

ولكل من اسمه نصيب

(نصر) و(دين) و(فتح) ..

اللهم انصره وجنده واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ..

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ..

أبو حجر الجابر