



هذا مقام الذكر والتسبيح والحمد والتوبة …

(اذا جاء نصر الله والفتح، …. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا).

لا ننتصر بالرجال ولا بالعتاد، فالنصر من عند الله ..

ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ..

لا تغتروا بقوتكم فيتخلي عنكم ربكم ويسلط عليكم عدوكم ..

المدرعات ليست عصية، المنعة والحماية من الله

ليس للرجال ولا السلاح اي دور الا دور يأذن الله به

لا تتركوا الدعاء والتكبير والتهليل والصلاة علي النبي الأكرم.

كسبنا جولة والحرب لم تنته بعد، فيجب ان نحسن الأدب مع الله ولا ننسي فضله نتوب ونتبرأ من حولنا وقوتنا، لا حول ولاقوة الا بالله.

Alnour Sabah