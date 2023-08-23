الخسائر الكبيرة في الأرواح والأسلحة في المدرعات سوف يتسبب في صراعات عنيفة بين قادة الدعم السريع





لا يوجد تفسير لما قامت به ميليشيا الدعم السريع في الأيام الماضية من محاولات انتحارية على أسوار المدرعات سوى أنها تعرضت إلى خديعة من غرفة عملياتها المركزية، زينت لها سوء عملها، لدرجة أنها ظنت أن الدخول إلى سلاح المدرعات سيكون نزهة كما حصل في اليرموك والاستراتيجية،

ثلاتة هجمات تحت الكثافة النيرانية تجبر الجيش على الانسحاب، وتعقب ذلك زفة بكاميرات الهواتف والصرخات الهستيرية، وجنون المخدرات “ابشروا بالخير سيطرنا على المدرعات”

وعندما فشلت خطتهم يومي الأحد والإثنين دفعوا اليوم الثلاثاء بقوات النخبة أو ما يعرفون أيضًا بكتيبة الإسناد 401، وهى قوة مدربة على التشطيب والاستلام ومن ثم التأمين لظهور كبار قادة المليشيا بعد فتح الطريق لهم، ولأنهم ظنوا أن المدرعات سقطت تم الزج بهذه الكتائب، وبدأت الاحتفالات بالفعل،

وتم اخطار جوقة المستشارين والإعلام الإلكتروني بالاستعداد لملء القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي بالصور والفديوهات والتصريحات،

وكانوا يخططون للدخول إلى مكتب قائد المدرعات اللواء ركن نصر الدين عبد الفتاح وتصوير الأنواط والأوسمة والزي الرسمي له، ورفع لايفات على طريقة ناس الشجرة بسلموا عليكم، لكن الخطة فشلت نظراً لاستبسال أبطال الدروع،

بل فوجئوا بخطة موازية وصفتها وزارة الدفاع السودانية بأنها درساً جديداً في التكتيك العسكري عنوانه الهجوم المضاد تحت أقدام المليشيا،

وبالضرورة سوف يتسبب هذا الفشل والخسائر الكبيرة في الأرواح والأسلحة في صراعات عنيفة بين قادة الدعم السريع، واتهامات ترقى إلى الخيانة، ولربما أيضًا تدفع قيادة الجيش للتعامل بصورة مختلفة مع هذا الخطر، ومنح القوات الإذن بالدخول في مواجهة شاملة ومميتة مع ما تبقى من الدعم السريع.

عزمي عبد الرازق