تبيان توفيق: رسالتي لأئمة المساجد 🌹





رسالتي لأئمة المساجد 🌹

✍️تبيان توفيق الماحي أكد 🤲

شيخ الزين _ شيخ آدم الشين _ الشيخ عبدالكريم _ شيخ مصطفي عبد القادر _ الشيخ فضل المولى بأبقوته _ الشيخ مهران – الشيخ بيتاي – الشيخ الجعلي!!

مدخل الرساله إن مليشيا الجنجويد قد منعت الآذان في مدائن مقرن النيلين !!

أعلم بأنني كثيرة الخطايا مذنبه وغير صالحه و مابنفسي أقلُ من أن يًشفع أويُستجاب إنابة عن أربعين مليون مواطن ينظرون لمآلات الواقع وبُؤس الحال جراء هذا الإبتلاء العظيم الذي أصابهم في مأمنهم ومس عرضهم حتى أجبرهم لهجر ديارهم وأهاليهم هائمين على وجوهمم داخل البلاد وخارجها إن بلادنا اليوم في إحنة ومحنة عصيبه ،، عصبت أعين بعض الغافلين ممن حسبناهم منا حتى صارو ذراعاً لأكبر مؤامرة يشهدها التاريخ منذ الإستقلال ولًعمري هي فاصله مابين ( بقائنا وفنائنا ) ولا خيار أمامنا إلا صد البغاة والمرتزقه سافكي دماء الأبرياء والعُزل أولئك الذين وفدوا من دول الجوار بُقية إستعبادنا وقهرنا وإستبدالنا ،، اليوم نحن جميعُنا نرى آلآف الشباب والشيب من جنود القوات المسلحة يستبسلون ويتجسرون ويسطرون أروع المشاهد فداءً لنا وزوداً عن تاريخنا وعقيدتنا وإرثنا ومالنا وشرفنا الذي حبسته دماء الخرطوم من أن يُنتهك في بقية الولايات فإن إنفرط عقد الخرطوم فحالنا أزل وشرفنا مبتزل وثوبنا تبلل !! وهذا ما أجبرني على كتابة هذه الكلمات وأتمنى أن تصل مقامكم وما قادني لنشر هذه الرساله هو إيماني التام بصلاحكم وقربكم إلى الله وكثرة سجودكم بين يديه وما أحوجنا وأحوج الشعب السوداني لتبتُلٍكم وإعتكافكم وختمات القرآن منكم ،، عليه فإنني أقدم مقترحاً وأبزلة في عالم الفضاء الإسفيري( رسالة تحملها أعناق الحمام ) عسى أن تحط بشُرفاتٍ مقاكم

______ ،، صلاة القنوت و الإستغاثة بالله بُقية النصر

نعم أطلب منكم إن تعٍدوا برمجة بعموم مساجد الولايات الآمنه لتضج المآزن بصلاة القنوت لله عزوجل بأن يرفع البلاء عن الشعب السوداني ويثبت جيش البلاد ويكسر شوكة المتآمرين الأمارين بالسوء ،، ما أحوج شعبنا لقنوت الساعه والتضرع بين يدي الله وذكره بنية التوفيق والنصر فإن وقف الشعب وإصطف بالدعاء وصمد الجيش الذي يقف منذ أربعة شهور فإننا راضون بقضاء الله وقدره ،، قودوا الشعب السوداني من مقامكم للمساجد بنية الإستغاثة أملأوا المآذن بالتكبير ويس والفلق وآية الكرسي والأنفال والبقرة أجعلوه ورداً ثابت حتى يتحقق النصر ،، وهذا ماجال بخاطري برصفته بهذه الرساله ويعلم الله بأنني كنت جالسه فأتى بخاطري هذا الحديث فكتبته ولا أعلم لماذا مايهمني أنني كتبته ،، وأتمنى أن يتم إعداد برنامج مخصص خلال هذه الأيام العصيبه بنية النصر لجيشنا الباسل وأن يكون أهل المدائن والقرى والفرقان صفوفاً كالبنيان المرصوص على لحائف المساجد وصحائفها

شيروها عسى تصل وتجد إستجابه وهذا أضعف إيمان من شابه تعلم بأنها عاجزه وترجوا من الله وصلاح أئمة المساجد والصالحين أن يقودا نفحات النصر من المساجد فاليوم جميعنا تائهون دون دليل ولا دليل لهذا الشعب سوى أنتم وكلي ثقه فا الله !!

ولا تنسوني من صالح الدعاء لفتاة خرجت من بيت اليسار ترجوا اليسر

ولكم شكري وتقديري!!

✍️تبيان توفيق الماحي أكد 🤲