فيلم تامر حسني مهدد بالسحب من السينما.. ما السبب؟





بعد تراجع كبير في إيراداته، بات الفيلم المصري “تاج” بطولة الفنان تامر حسني والممثلة دينا الشربيني مهددا بالسحب من دور العرض السينمائي.

وتذيل الفيلم قائمة الأفلام المصرية المعروضة في دور السينما، الاثنين الماضي، مكتفيًا بنحو 9 آلاف جنيه مصري (نحو 300 دولار)، وجاء في المركز العاشر والأخير.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن عددًا كبيرًا من دور العرض السينمائي قررت سحب الفيلم بسبب ضعف الإيرادات، بعدما وصل إجمالي إيراداته إلى نحو 1.5 مليون دولار.

وبدأ عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى 2023، وهو من تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق، وشارك في بطولته: دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل، ساندي وأحمد بدير.

وفي إطار كوميدي فانتازي، تدور أحداث الفيلم حول “تاج” الذي يلعب دوره تامر حسني، ويعمل بإحدى المدارس الخاصة، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب، ثم يكتشف قوته الخارقة.

العين الاخبارية