شاهد بالفيديو.. ضابط بالجيش السوداني يطمئن الشعب من داخل سلاح المدرعات ويؤكد خلو المنطقة من أي “دعامي”





قام ضابط بالجيش السوداني بتصوير مقطع فيديو من داخل سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم والذي شهدت اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع خلال اليومين الماضيين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد طمأن ضابط الجيش الجميع بعد أن قام بتصوير كل منطقة سلاح المدرعات.

وأكد الضابط في حديثه إلى أن سلاح المدرعات بالكامل تحت قبضة الجيش ونفى الشائعات المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مؤكداً خلو المدرعات من أي “دعامي”.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر جنود القوات المسلحة خلال المقطع من داخل سلاح المدرعات وهم يكبرون الله ويؤكدون تواجدهم بقوة داخل مدراعتهم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين