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شاهد بالفيديو.. سودانية توجه رسالة لقائد التمرد: “يا حميدتي نحن قاعدين بي كدايسنا”

2023/08/23
حميدتي
دقلو

قالت سيدة سودانية وهي توجه رسالة لقائد تمرد الدعم السريع – غير مؤكد مصيره حتى الآن – بأنهم موجودون في الخرطوم ولم يغادروها.

وفي الرسالة المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي وجهت هذه المرأة حديثاً عفوياً قائلة: نحن قاعدين مع الكدايس”القطط”يا حميدتي .. وفي رسالتها بساطة وعبر .. فهي أبلغ ما قيل بعفوية عمن بدأ الحرب، فهي تنوه لأشهر تهديد لحميدتي بأن بيوت وعمارات الخرطوم ستسكنها القطط ” الكدايس” فقط إذًا تم المساس بمصالح ميليشياته.

شاهد الفيديو ..

نقلاً عن  – “كوش نيوز

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