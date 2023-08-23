شاهد بالفيديو.. سودانية توجه رسالة لقائد التمرد: “يا حميدتي نحن قاعدين بي كدايسنا”





قالت سيدة سودانية وهي توجه رسالة لقائد تمرد الدعم السريع – غير مؤكد مصيره حتى الآن – بأنهم موجودون في الخرطوم ولم يغادروها.

وفي الرسالة المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي وجهت هذه المرأة حديثاً عفوياً قائلة: نحن قاعدين مع الكدايس”القطط”يا حميدتي .. وفي رسالتها بساطة وعبر .. فهي أبلغ ما قيل بعفوية عمن بدأ الحرب، فهي تنوه لأشهر تهديد لحميدتي بأن بيوت وعمارات الخرطوم ستسكنها القطط ” الكدايس” فقط إذًا تم المساس بمصالح ميليشياته.

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سودانية تقول لقائد الميليشيا المأفونة: نحن قاعدين مع الكدايس"القطط"يا حميدتي ..

وفي رسالتها بساطة وعبر..فهي أبلغ ما قيل بعفوية عن من بدأ الحرب …فهي تنوه لأشهر تهديد لحميدتي بأن بيوت وعمارات الخرطوم ستسكنها القطط " الكدايس" فقط إذًا تم المساس بمصالح ميليشياته#السودان pic.twitter.com/FBKztJjMrI — أحمد القرشي إدريس (@ahmadhgurashi) August 23, 2023

نقلاً عن – “كوش نيوز“