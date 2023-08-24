



• في لحظة طموح جنوني سوّلت نفس زعيم فاغنر لصاحبها أنه يملك من القوة وعتاد الجيوش ما يمكنه من منازعة بوتين ملكه في روسيا ..

• زعيم فاغنر ينطبق عليه قول الإمام الراحل الصادق المهدي عندما لخّص ذات سنة أسباب هياج وغضب أحد وزرائه عليه .. قال الإمام الصادق وهو يجيب علي سؤال الصحافة يومها : ( هذا الوزير وجد شطةً فعطس !!) ..

• زعيم فاغنر وجد هو الآخر شطةً فعطس ونسي في ذات الوقت أنه يصارع أحد أقوي الجيوش وأجهزة الاستخبارات في العالم ..

• طائرة زعيم فاغنر تهادت في طريقها من السماء إلي الأرض واحترقت (بالقطاعي) .. عندما هوت إلي الأرض مات جميع ركابها وعلي رأسهم زعيم فاغنر !!

• طريقة سقوط الطائرة تؤكد احترافية الجهة التي أرسلت بريغوجين إلي الموت ..

• وطريقة تأكيد احتراق بريغوجين داخل طائرة من طراز ( امبراير) وهي من الطائرات نادرة الحوادث في عالم الطيران ، طريقة تأكيد مصرع قائد فاغنر تؤكد أن الجهة التي تقف وراء تغييبه بهذه الطريقة قد أعدت عدة ماحدث بدقة متناهية ..

• من شابه بريغوجين فماظلم !!

• ليس بريغوجين وحده من وجد شطةً فعطس !!

عبد الماجد عبد الحميد