رأي ومقالات

ليس بريغوجين وحده من وجد شطةً فعطس !!

2023/08/24
عبد الماجد عبد الحميد
عبدالماجد عبدالحميد

• في لحظة طموح جنوني سوّلت نفس زعيم فاغنر لصاحبها أنه يملك من القوة وعتاد الجيوش ما يمكنه من منازعة بوتين ملكه في روسيا ..

• زعيم فاغنر ينطبق عليه قول الإمام الراحل الصادق المهدي عندما لخّص ذات سنة أسباب هياج وغضب أحد وزرائه عليه .. قال الإمام الصادق وهو يجيب علي سؤال الصحافة يومها : ( هذا الوزير وجد شطةً فعطس !!) ..

• زعيم فاغنر وجد هو الآخر شطةً فعطس ونسي في ذات الوقت أنه يصارع أحد أقوي الجيوش وأجهزة الاستخبارات في العالم ..

• طائرة زعيم فاغنر تهادت في طريقها من السماء إلي الأرض واحترقت (بالقطاعي) .. عندما هوت إلي الأرض مات جميع ركابها وعلي رأسهم زعيم فاغنر !!

• طريقة سقوط الطائرة تؤكد احترافية الجهة التي أرسلت بريغوجين إلي الموت ..

• وطريقة تأكيد احتراق بريغوجين داخل طائرة من طراز ( امبراير) وهي من الطائرات نادرة الحوادث في عالم الطيران ، طريقة تأكيد مصرع قائد فاغنر تؤكد أن الجهة التي تقف وراء تغييبه بهذه الطريقة قد أعدت عدة ماحدث بدقة متناهية ..
• من شابه بريغوجين فماظلم !!
• ليس بريغوجين وحده من وجد شطةً فعطس !!

عبد الماجد عبد الحميد

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