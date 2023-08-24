مليشيا الدعم السريع عبارة عن قوة عسكرية تمتلكها أسرة ولا يمكن استئمانها على سلامة الوطن





إذا أردنا الحديث عن عملية سياسية تنهي الحرب بشكل نهائي فعلينا كقوى سياسية التوافق على عدم منح الدعم السريع أي امتيازات سياسية او اقتصادية او عسكرية وبالتأكيد سلطوية، وإن حدث فهذا عود الثقاب القابل للاشتعال في أي لحظة.

هذه المليشيا عبارة عن قوة عسكرية تمتلكها أسرة ولا يمكن استئمانها على سلامة الوطن ومصالحه ووحدته.

يستطيع حميدتي تعيين ابنه اليافع بالرتبة التي يريد وقتما يشاء في جيشه وهو ما لا يستطيع و لم يستطعه ولن يستطيع فعله أي قائد للقوات المسلحة.

نورالدين صلاح الدين

