



ظهور البرهان بهذا الشكل الكثيف وسط الجنود والمواطنين هو الضربة القاضية للمرحوم.



أن تكون حي ومسيطر هو أن تظهر بهذا الشكل القوي الواضح الذي لا يترك أي مجال للتشكيك؛ وليس في تسجيلات غامضة ثير المزيد من الأسئلة والألغاز حول مصيرك؛ هل أنت حي؟ متى تم هذا التسجيل وأين ولماذا؟

لا أحد يعرف أين حميدتي، وهل هو ميت فعلاً أم حي. التسجيلات القصيرة الغامضة التي ظهر فيها كانت تثير المزيد من الشكوك حول مصيره. ولكن المؤكد أنه ليس مسيطراً على أي شبر في الخرطوم طالما أنه لا يستطيع أن يظهر فيه مباشرة.

نعم قواته موجودة في عدة مناطق، ولكن حميدتي لا يسيطر على هذه المناطق ولا يستطيع حتى إعلان وجوده فيها. حميدتي انتهى!

حليم عباس

