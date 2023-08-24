لايزال حائراً بين الصقور والمانشافت .. السوداني هاني مختار النجم الذي تمت مقارنته بالأرجنتيني ميسي





وضع صورته في الإعلان الدعائي لنهائي كأس الرابطات في مواجهة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي جعل اللاعب الألماني الجنسية ذو الأصول السودانية هاني مختار يصل إلى قمة المجد والشهرة مع نادي ناشفيل الأمريكي وبصم على تألق غير عادي في بلاد العم سام ، ونال نجومية العديد من المباريات بعد آن قاد فريقه للمباراة النهائية التي خسرها أمام أنتر ميامي .

هاني مختار ( 28 عامًا ) ولد في العاصمة الألمانية برلين لأب سوداني وأم ألمانية ، وسبق له تمثيل منتخبات ألمانيا بجميع الفئات السنية، وفي المقابل لم يسبق له اللعب لصالح المنتخب الأول ، ولم يتم اختياره حتى في القائمة الأولية للمنتخب ، وهو ما جعل اتحاد كرة القدم السوداني يوجه له الدعوة اكثر من مرة لارتداء شعار #المنتخب_السوداني الأول .

بدأ هاني مشواره مع كرة القدم بالالتحاق بأكاديمية فريق هيرتا برلين وهو في سن ثماني سنوات، وتدرج في الفئات السنية المختلفة للفريق الأول، لينتقل بعدها إلى فريق بنفيكا البرتغالي موسم 2015 . انتقل بعدها النجم صاحب الأصول السودانية إلى فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي الذي يعرف معه التتويج بلقب الدوري .

مختار عاد عام 2016 إلى بنفيكا البرتغالي ، ويخرج منه مرة أخرى معاراً إلى فريق بروندبي الدنماركي الذي توج معه ببطولة الكأس الذي قرر شراءه بعد ذلك ، لينتقل إلى فريق ناشفيل الأميركي عام 2020 في صفقة تجاوزت 3 ملايين دولار أميركي.

مختار خلال موسمه الاول مع الفريق الأمريكي قدم مستوى مميزاً للغاية وموسماً استثنائياً في الدوري الأميركي ، إذ اختير أفضل رياضي في ولاية تينيسي الأميركية في عام 2021، بالإضافة لاختياره ضمن تشكيلة الموسم ، وأفضل لاعب وسط ، وثاني أفضل لاعب في بطولة الدوري الأميركي، ومن بين أكثر اللاعبين الذين بيعت أقمصتهم خلال الموسم.

عطفاً على تحقيقه رقماً قياسياً خلال الموسم السابق بعد إحرازه أسرع هاترك في تاريخ البطولة، بالإضافة لاحتلاله وصافة الهدافين بتسجيله 19 هدفاً. وفي الموسم الماضي تمكن من تحقيق لقب الهداف بعد آن سجل 23 هدفًا واختير ضمن التشكيلة المثالية للبطولة .

مختار تعلل بالاصابة ولم ينضم إلى للمنتخب السوداني الذي قدم الدعوة للاعب لتمثيله في بطولة كأس أمم أفريقيا التي لعبت العام الماضي في الكاميرون ، اللاعب كان قد ابداء موافقته لارتداء شعار السودان اكثر من مرة لكنه لم ينضم ، وتشير التقارير آن اللاعب يطمح في تمثيل المنتخب الألماني وينتظر الدعوة .

عدم تلقيه أي دعوة من المانشافات خلال العام الحالي وهو في قمة عطاءه قد يجعله يوافق على الانضمام لكتيبة صقور الجديان في الاستحقاقات القادمه ، لينال صفة لاعب دولي ، ويكون السودان قد كسب نجمًا كبيرًا وبداء في تحقيق تجربة استقطاب اللاعبين ذو الأصول السودانية.



الصحفي سالم سعيد