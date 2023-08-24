رأي ومقالات
ظهور البرهان بهذا الشكل وسط الجنود والمواطنين يُمازحهم و “يشرب القهوة” هو الضربة القاضية للمُتمرِد
ظهور البُرهان بهذا الشكل الكثيف بالقيادة العامة ومُحيطها وبسلاح الإشارة ببحري والمُدرعات جنوب الخرطوم ووادي سيدنا بأمدرمان وسط الجنود والمواطنين يُمازحهم و “يشرب القهوة” ويتجول بطُمأنينة هو الضربة القاضية للمُتمرِد للها.لِك ..
فأن تكون حي ومسيطر ؛ هو أن تظهر بهذا الشكل القوي الواضح الذي لا يترك أي مجال للتشكيك ..
وليس في تسجيلات غامضة ثير المزيد من الأسئلة والألغاز حول مصيرك ؛ هل أنت حي؟ متى تم هذا التسجيل وأين ولماذا؟
فإن كانت المليشيا المُتمرِدة مُسيطرة على الأرض وعلى أكثر من 90% من الخرطوم لماذا لا يظهر الهالِك او شقيقه يتجولون بوضوح في مناطق سيطرتهم ..؟!
نصرٌ من اللهِ وفتحٌ قريب
محمد عادل
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