ظهور البرهان بهذا الشكل وسط الجنود والمواطنين يُمازحهم و “يشرب القهوة” هو الضربة القاضية للمُتمرِد

ظهور البُرهان بهذا الشكل الكثيف بالقيادة العامة ومُحيطها وبسلاح الإشارة ببحري والمُدرعات جنوب الخرطوم ووادي سيدنا بأمدرمان وسط الجنود والمواطنين يُمازحهم و “يشرب القهوة” ويتجول بطُمأنينة هو الضربة القاضية للمُتمرِد للها.لِك ..

فأن تكون حي ومسيطر ؛ هو أن تظهر بهذا الشكل القوي الواضح الذي لا يترك أي مجال للتشكيك ..

وليس في تسجيلات غامضة ثير المزيد من الأسئلة والألغاز حول مصيرك ؛ هل أنت حي؟ متى تم هذا التسجيل وأين ولماذا؟

فإن كانت المليشيا المُتمرِدة مُسيطرة على الأرض وعلى أكثر من 90% من الخرطوم لماذا لا يظهر الهالِك او شقيقه يتجولون بوضوح في مناطق سيطرتهم ..؟!

نصرٌ من اللهِ وفتحٌ قريب