رأي ومقالاتمدارات
إعلامي: صور البرهان وقهوة الصباح دي بتعمل صداع لناس كتار ما بجيب اسمهم لكن حرفهم الأول!!
صور البرهان الصباحية وهو يتجول بين جنوده في أرجاء العاصمة السودانية الخرطوم ويشرب القهوة في نهاية الثورات بأمدرمان سوف تجلب الصداع لعدد كبير من الناس. هكذا قال الإعلامي أشرف عبدالله.
وأضاف الإعلامي بحسب المنشور على صفحته الرسمية:
الصور دي بتعمل صدااااااع لناس كتااااااار ما بجيب اسمهم لكن حرفهم الأول ( قحاتة – جنجويد – وشوية محايدين )
زار البرهان عند الساعة السادسة صباح اليوم الخميس سكان الحارة “١٠٠” إسكان الصحفيين وارتكاز القوات المسلحة وفاجأ الجميع بترجله من السيارة الرئاسية والجلوس لبائعة الشاي وطلب قهوة صباحية وسط دهشة الجميع وتدافع الحضور بتلقائية نحوه وقد داعب بعضهم و غادرَ إلى مقر القوات الخاصة وبدأ البرهان أكثر ارتياحاً وثقة.
شاهد تفاعل رواد شبكات التواصل مع المنشور:
رصد وتحرير – “النيلين”
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد