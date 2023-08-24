إعلامي: صور البرهان وقهوة الصباح دي بتعمل صداع لناس كتار ما بجيب اسمهم لكن حرفهم الأول!!

صور البرهان الصباحية وهو يتجول بين جنوده في أرجاء العاصمة السودانية الخرطوم ويشرب القهوة في نهاية الثورات بأمدرمان سوف تجلب الصداع لعدد كبير من الناس. هكذا قال الإعلامي أشرف عبدالله.