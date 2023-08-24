كم من ابرياء واطفال وشيوخ قتلهم فاغنر في سوريا وليبيا والسودان





سبحان الله الحي الدائم … مقتل يفغيني فيكتوروفيتش بريغوجين زعيم فاغنر ورفيقه ديميتري أوتكين الرجل الثاني في قوات فاغنر أمس وهو متوجها بطائرته الخاصة من موسكو الي سان بيتروس بورج.!! هو عظة وعبرة للعالمين …

وصدق فيه مقال (بشر القاتل بقتله ولو بعد حين) .. فكم من ابرياء واطفال وشيوخ قتلهم فاغنر في سوريا وليبيا والسودان وافريقيا واوكرانيا فقط لمجرد المال !!! …

لا احد يريد ان يكتب الحقيقة في ان بريغوجين اسس شركة لقتل الابرياء مقابل المال .. وصدقا من يقتل يقتل ولو بعد حين … وهاهو الان يقتل امام الناس والناس ينظرون اليه وهو يحترق يسقط ويحترق امامهم إثر سقوط أو إسقاط طائرته الخاصة عن طريق الخطأ” بالدفاع الجوي الروسي.!!! ومن الامور المضحكة والمبكية في آن واحد ان مجموعة فاغنر نعت رئيسها ونائبها في منشور على قناة (جراي زون): (ان بريغوجين بطل من روسيا وطني حقيقي لوطنه الأم، وبريغوجين قتل نتيجة أفعال خونة لروسيا، وأضاف المنشور: “لكن حتى في (الجحيم) سيكون الأفضل! المجد لروسيا) …

أختاروا له (الجحيم) في منشور النعي لانهم يعلمون في قرارة انفسهم سلفا ان القاتل مكانه (الجحيم) وليس الجنة !!!! وبعض انصاره بالرغم من تأكيد مقتله وهلاكه يعتقدون انه ما زال حيا وان هذه المسرحية من الاعيب بريغوجين وانه اخذ طائرة خاصة اخرى ولم يكن موجودا في الطائرة المنكوبة، في كل ان لم يمت اليوم حرقا فسيموت محترقا لانه لن ينجو في قتله الاف الابرياء في العالم من اجل المال والاستثمار في قتل البشر.

د. عنتر حسن