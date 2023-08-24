شاهد بالفيديو.. كواليس زيارة القائد العام للجيش المفاجئة لأم درمان.. فتاة تطلق “زغرودة” الفرح عندما شاهدته وتقول:(شوفوا نحنا معانا منو يا دعامة؟) وجندي بالجيش لم يتعرف عليه في المرة الأولى بسبب الظلام





تصدرت زيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش السوداني قائمة أهم الأحداث على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تناقلت مواقع التواصل صور ومقاطع زيارة القائد العام للجيش لمعسكر وادي سيدنا بأم درمان.

ووفقاً لكواليس الزيارة فقد عبرت فتاة عن فرحتها لحظة مشاهدتها البرهان وهو يمر من أمامها بالسيارة, حيث قامت بإطلاق زغرودة الفرح قبل أن توجه رسالة لأفراد الدعم السريع (شوفوا نحنا معانا منو يا دعامة؟) وقدمت الفتاة الدعوات الصادقة لقائد الجيش بأن ينصره الله.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد تفاجأ جندي بالجيش بالقائد العام حيث لم يتعرف عليه في المرة الأولى عندما صافحه بسبب الظلام داخل المعسكر, ليخاطبه البرهان (عاين كويس) وسط ضحكاته وضحكات الحاضرين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين