



– ماذا تتوقع في أول يوم من انتصار الجنجويد؟ يتساءل البروف عبد الله علي إبراهيم.

– أما أنا فأتوقع جرائم قتل جماعي للرجال واغتصاب جماعي للنساء وسلب ونهب في جميع الولايات (لا تستثني الحرابلة)، ثم يستتب الأمر لآل دقلو فيستعبدون الناس ويظل ((الأشاوس)) الذين أسقطوا دولة 56 فوق القانون.

– إذا أردت أن تستقرئ هذه النتيجة فانظر إلى ما فعل أبناء الفولة القادمين من حرب الخرطوم بفولتهم.

– بعد أن قدموا من الخرطوم يقودون السيارات المنهوبة المحملة بالمسروقات استنكفوا أن تسألهم السلطات ففشوا غبينتهم واستباحوا (مدينتهم) ونهبوا البنوك والأسواق.

– لذا لا خيار ولا بديل للنصر في هذه المعركة إلا النصر.

Emad Ambaaj