



تماسك الجيش قيادة وجنود هو الخط الصحيح، لا تذهبوا في أي مسار غير ذلك، نعم هناك أخطاء في الماضي ولكن الجيش اليوم متماسك بكل قياداته وجنوده وكتائبه وتشكيلاته وهو يطور استجابات اكثر فاعلية تجاه المعركة المعقدة، فهي معركة خطيرة ضد تمرد بربري غاشم. إن ظهور القائد العام في امدرمان وسط الجنود خبر إيجابي ودليل عملي على أرض الواقع. وهو أمر عادي يشير لاستمرار العمل حتى تحقيق الأهداف.

السؤال أين المتمرد؟ أين ذهب الفأر المتمرد الذي كان يبشر بالديمقراطية؟ الإجابة واضحة لقد خسر الحرب حتى قبل نهايتها، لا مستقبل له ولا لعنصريته ولا لجنوده المجرمين البرابرة المرتزقة. سينتصر السودانيون والوطن والمستقبل والحق.

والله أكبر والعزة للسودان.

هشام عثمان الشواني