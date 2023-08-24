رأي ومقالات

الحكيم: هاكم زيت أحداث المدرعات

2023/08/24
البرهان مواطن
البرهان - القائد العام

الجيش مكن الجنجويد من اختراق وهمي على الاقدام لسور المدرعات لجذب الدعامة للمعسكر والانشغال به لتحقيق سبعة أغراض قبل القضاء على المهاجمين:
١. خروج البرهان وانفتاحه على جنده
٢. ايصال متحرك جبل اولياء للفرقة امداد متكامل
٣. دخول ٣ الف من المجاهدين المعسكر
٤. عمليات أمدرمان الاستراتيجية
٥. القضاء على قوة النخبة للدعامة
٦ و ٧. دي مفاجأة وحتشوفوا أثرها اليومين ديل ان شاءالله
محمد هاشم الحكيم – الصفحة الرسمية

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