رأي ومقالات
الحكيم: هاكم زيت أحداث المدرعات
الجيش مكن الجنجويد من اختراق وهمي على الاقدام لسور المدرعات لجذب الدعامة للمعسكر والانشغال به لتحقيق سبعة أغراض قبل القضاء على المهاجمين:
١. خروج البرهان وانفتاحه على جنده
٢. ايصال متحرك جبل اولياء للفرقة امداد متكامل
٣. دخول ٣ الف من المجاهدين المعسكر
٤. عمليات أمدرمان الاستراتيجية
٥. القضاء على قوة النخبة للدعامة
٦ و ٧. دي مفاجأة وحتشوفوا أثرها اليومين ديل ان شاءالله
محمد هاشم الحكيم – الصفحة الرسمية
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