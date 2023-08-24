عائشة الماجدي: المليشيا تستعد للهجوم علي المدرعات من تلاتة اتجاهات مع ضوء الصباح





بينما نحن في غمرة فرحنا بتقدم الجيش في كل المواقع ودحر المتمردين في أمدرمان وإحتفاء قوات العمل الخاص بتكبيد المليشيا خسائر كبيرة في صفوفهم ….

ومتابعتنا لخروج الفريق البرهان الي العلن وتفقد قواته وقادة المتحركات في كل من سلاح الإشارة ووأدي سيدنا ومرورًا الي عطبرة الحديد والنار وتسجيل نقاط كبيرة علي الأرض لصالح الجيش وتأكيد أن السيطرة كاملة وقبضة الموقف في يد الجيش وإنهاك نفسيات ومعنويات المليشيا بأنهم كانوا يحرسوا الخداع والسراب والزيف جنب القيادة العامة وأن قادة المليشيا عبارة عن أوهام علي سابلة الطريق ..

رتبت مليشيا التمرد فزع يضم نيقرز من مناطق عدة من جنوب الخرطوم سلحتهم بالسلاح الابيض ببعضها وبعضها يقود عربات المواطنيين المسروقة لدي الدعم السريع وتسليحها بالثنائي والدوشكا وإستقبلت المليشيا فزع أيضا من شرق النيل في شكل تجميع للمرتزقة لخنق المدرعات من ثلاثة إتجاهات لترتيب الهجوم عليها مع ضوء الصباح ..

عليه نُجدد ثقتنا كاملة في قائد سلاح المدرعات اللواء نصرالدين

بضرب التمرد من كل إتجاه يتواجدوا فيه ونُذكر أن المليشيا

بدأت في تجميع أبقار لمعرفة مواقع الالغام المزروعة في منطقة المدرعات بل زادت بأن وضعت قناصين بالقرب من إتجاه غزة ..

المليشيا تستعد للهجوم علي المدرعات من تلاتة اتجاهات

هؤلاء المرتزقة تناسوا أن هناك أسود يحرسوا المدرعات وعينهم ساهرة لحماية هذا الصرح من المرتزقة وهوام الأرض …

جيش واحد شعب واحد

نصر الله الجيش

عائشة الماجدي