مبارك أردول: “قيم أوفر”





قال مبارك أردول القيادي في التحالف الديموقراطي للعدالة الاجتماعية : انتهت الحرب أو فشل الانقلاب الدموي بخروج البرهان من القيادة العامة وسفره الي عطبرة، كانت قيادة مليشيا الدعم السريع قد وضعت البرهان كرمزية وغاية نهائية لحربها هذا، وظل هو الهدف ان تحقق القبض عليه او قتله في مقر القيادة العامة مع زملائه، بعد هذا الخروج فشلت المليشيا من تحقيق هدفها واستطاعت القوات المسلحة من للمرة الثانية من تامين وحماية قيادتها.

في الأولى استبسلت قيادة الحرس الجمهوري في الدفاع عنه وعن مقر القيادة العامة لاربعة اشهر، والثانية بتحدي عسكري امنوا سفره الى وجهته هذه رغم الدعاية الحربية بحصاره في البدروم وغيرها من خطابات المليشيا ، ما تبقى فقط التخلص من بقايا المليشيا التي ستقاتل دون هدف بعد اليوم وربما سيغادر أغلب المتبقيين في الميدان.