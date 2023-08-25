شاهد.. الفنانة ميادة قمر الدين تطلق أغنيتها الجديدة: (شيل شيل ما تقول لي تقيل كوس الفزعة عند الورطوك قبيل..تاح تاح تحسم بالسلاح مافي مفاوضات ودا الكلام الصاح)





فاجأت المطربة السودانية الشابة ميادة قمر الدين جمهورها ومتابعيها بإطلاقها لأغنية جديدة دعمت من خلالها القوات المسلحة في حربها ضد الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الأغنية الجديدة التي تدعو من خلالها المطربة لحسم المعركة دون تفاوض حملت اسم (ملوك القل) وهي من كلمات والحان الشاعر هيثم عباس.

وتقول الفنانة الملقبة بملكة الرق في إحدى مقاطع الأغنية التي نالت اعجاب الجمهور (شيل شيل ما تقول لي تقيل كوس الفزعة عند الورطوك قبيل..تاح تاح تحسم بالسلاح مافي مفاوضات ودا الكلام الصاح).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين