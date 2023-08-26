رأي ومقالاتمدارات
الإعلامية سالي عثمان: هل في زول بقول في أمدرمان موجود وفي بحري موجود وفي أي مكان موجود وهو في الدنيا مافي؟
سألت الإعلامية السودانية “سالي عثمان”: سؤال وجودي مهم.. هل في زول مكبرا بقول أنا ماشي الحتة الفلانية وبعدها المحطات الثانية ؟!!! ولا بمسك خشمه عليه ؟!!؟
أو يقول أنا بالرغم من إني موجود تحت الشجرة …لكن في أمدرمان موجود وفي بحري موجود وفي أي مكان موجود وهو في الدنيا مافي.
وأضافت الإعلامية سالي من قناة الشرق: احترموا عقولنا ياخ كفاية استخفاف.. لا تتوقف عن دفاعك عن جيش بلدك .. كلنا جيش.
شاهد كيف علق المتابعون على حديث سالي عثمان في صفحتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي:
رصد وتحرير – “النيلين”
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد