الإعلامية سالي عثمان: هل في زول بقول في أمدرمان موجود وفي بحري موجود وفي أي مكان موجود وهو في الدنيا مافي؟

سألت الإعلامية السودانية “سالي عثمان”: سؤال وجودي مهم.. هل في زول مكبرا بقول أنا ماشي الحتة الفلانية وبعدها المحطات الثانية ؟!!! ولا بمسك خشمه عليه ؟!!؟

أو يقول أنا بالرغم من إني موجود تحت الشجرة …لكن في أمدرمان موجود وفي بحري موجود وفي أي مكان موجود وهو في الدنيا مافي.