



• كلاهما حفر قبره بيد طموحاته التي لم تكن تتناسب مع مقدراته ..

• أحدهما قرر أن يحكم روسيا.. والآخر كان واثقاً من أنه سيحكم السودان !!

• حتي قبل مصرعه بساعات كانوا مع زعيم فاغنر ..طلب منهم مزيداً من الذهب ووعدهم بمزيد من السلاح !!

• قبل أن يجف حبر تقرير وول ستريت جورنال غادر بيرغوجين الحياة إلي قبره الذي حفره بيده ..

• أما من منحوه الذهب فلايزالون يكذبون علي أنفسهم بظهور زعيمهم الغائب !!

عبد الماجد عبد الحميد

