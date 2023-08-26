رأي ومقالات

أحدهما قرر أن يحكم روسيا.. والآخر كان واثقاً من أنه سيحكم السودان !!

2023/08/26
بريغوجين حميدتي

• كلاهما حفر قبره بيد طموحاته التي لم تكن تتناسب مع مقدراته ..
• أحدهما قرر أن يحكم روسيا.. والآخر كان واثقاً من أنه سيحكم السودان !!

• حتي قبل مصرعه بساعات كانوا مع زعيم فاغنر ..طلب منهم مزيداً من الذهب ووعدهم بمزيد من السلاح !!

• قبل أن يجف حبر تقرير وول ستريت جورنال غادر بيرغوجين الحياة إلي قبره الذي حفره بيده ..
• أما من منحوه الذهب فلايزالون يكذبون علي أنفسهم بظهور زعيمهم الغائب !!

عبد الماجد عبد الحميد

عبد الماجد عبد الحميد
عبدالماجد عبدالحميد

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