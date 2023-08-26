



سؤالات كاميرون

أيهما لحق بالآخر أو سيلحق به بإذن الله بريجوزين ام حميدتي ؟

تعريب كاميرون هدسون



إن وفاة بريجوزين يجب أن تؤثر على حسابات حميدتي بشكل كبير اليوم.

إن قوات الدعم السريع هي الخاسر الأكبر اليوم وكانت إمدادات الأسلحة من فاغنر عبر جمهورية أفريقيا الوسطى بمثابة شريان حياة أساسي لقوات الدعم السريع بريجوزين أدخل حميدتي إلى باب موسكو من الغريب أن نرى كيف يلعب بوتين أوراقه الآن.