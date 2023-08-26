🔴مطاردات كثيرة بين الدعامة، واقتحامات للمنازل في الخرطوم التي يسكنها جنودهم لجرهم إلى ساحات المعارك





▪️أخبار الخرطوم اليوم مطاردات كثيرة بين الدعامة أنفسهم، واقتحامات للمنازل التي يسكنها جنودهم لجرهم إلى ساحات المعارك، ولم يقتصر الأمر إلى الجنود فقط بل تعدت حتى على المتعاونين وفئة #لا_للحرب المتواجدين بالقرب منهم. 😊

▪️تفتيش للبيوت ومحلات الشاي والجمبات بحثاً عنهم وكل مشتبه به سيعد مفقوداً اليوم، قبضوا على كل من تخلف عن النزوح ليحرس بيتهم وهو ماعنده مشكلة مع الدعامة،

فمنذ اليوم والأيام القادمة سترتفع وتيرة المفقودين الذين اختفوا خلسة بينما هم كانوا في حراسة بيوتهم.🤷‍♂️

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▪️شغلكم دا زي شغل “العمل الخاص معاكم” إلا ناقصكم قائد (يصنقر في بمبر) ويشرب الجبنة بالزلابية. 😂😂

EL Jendawi