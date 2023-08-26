🔸القحاتة في قمة الاستغرب والدهشة!يتساءلون عن المصباح أمير كتيبة (البراء بن مالك) بعد زيارة البرهان له





وما المصباح أبوزيد إلا نموذجاً وامتداداً للشباب الإسلامي المجاهد ✋✋

▪️القحاتة في قمة الاستغرب والدهشة! كيف لهذا الشاب الصغير هو قائد لواء البراء بن مالك الذي صال وجال وأرعب المتمردين جعلهم يعملون له ألف حساب، كذلك جعل القحاتة وأسيادهم يرعبهم اسم (البراء بن مالك) حتى كلما أحدثوا نصراً علقوا بأن الإسلاميين هم من يخوضون الحرب، لكنهم لم يتذكروا بأنهم متطوعين فعندما كانت وثيقتهم المشؤومة كان الجيش حل هيئة العمليات والدفاع الشعبي واحتفظ ببعض المقاتلين واسماهم (قوات الاحتياط) وعين على قيادتهم لواء كالعادة ليقوم بكل صغيرة وكبيرة هؤلاء كانت منهم كتيبة البراء.

▪️القحاتة يتساءلون عن أمير الكتيبة المصباح لأنهم لم يعرفوه ولكن زيارة البرهان له وهو من الجرحى، حيث عيونهم ظلت تلاحق البرهان هذه الأيام جعلتهم يعرفونه..



▪️سؤالهم كله دار حول عن صغر سنه،، لأنهم لم يقرأوا التاريخ الإسلامي ولم يعرفوا شيء عن الجيوش الإسلامية وحياة الصحابة رضوان الله عليهم.

🔸لذلك أخي المصباح أبوزيد طلحه هم يستغربون فيك وظنهم أنك في عمر شيخ “حاج ماجد محمداحمد”.

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▪️إليكم بقائمة قادة الجيوش الإسلامية وبعض الشباب الذين نحتوا أسمائهم في ذاكرة الأمة الإسلامية👇

🔸أسامة بن #زيد 18 سنة: قاد جيش المسلمين في وجود كبار الصحابة كأبي بكر وعمر بن الخطاب ليواجه أعظم جيوش الارض حينها.

🔸محمد القاسم 17 سنة: فتح بلاد السند و كان من كبار القادة العسكريين في عصره.

🔸سعد بن أبي وقاص 17 سنة: أول من رمى بسهم في سبيل الله و كان من الستة أصحاب الشورى.

وكان الرسول صلي الله عليه و سلم يشير اليه قائلاً ” هذا خالي فليرني كل امرؤ خاله “.

🔸الأرقم بن أبي الارقم 16 سنة: جعل بيته مقرأ للرسول 13 سنة متتابعة.

🔸 #طلحة بن عبيد الله 16 سنة: أكرم العرب في الاسلام ، و في غزوة أحد بايع رسول الله صلى الله عليه و سلم على الموت، و حماه من الكفار، و اتّقى عنه النبل بيده حتى شلِّت أصبعه ، و وقاه بنفسه.

🔸الزبير ابن العوام 15 سنة: أول من سلّ سيفه لله في الاسلام وهو حواريّ النبي صلي الله عليه و سلم.

🔸معاذ بن عمرو بن الجموح 13 سنة و معوّذ بن عفراء 14 سنة: قتلا أبا جهل في غزوة بدر و كان قائداً للمشركين حينها.

🔸 #زيد بن ثابت 13 سنة: أصبح كاتب الوحي و تعلم السيريانية و اليهودية في 17 ليلة و أصبح ترجمان الرسول صلى الله عليه وسلم ، حفظ كتاب الله وساهم في جمع القرآن.

▪️هؤلاء نماذج للشباب الإسلامي لكنهم لم يطلعوا على التاريخ الإسلامي المليء بالبطولات والتضحيات، سبحان الله حتى اسم ( #زيد و #طلحة) تكرر في هؤلاء الشباب!!

👌👌

احمد جنداوي

