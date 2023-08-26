“سفر البرهان” إلى {الإمارات} أو {إثيوبيا}، يعني عودة القحاتة للحكم ستكون حتمية وبرئاسة عبدالله حمدوك





▪️أخشى من “سفر البرهان” إلى {الإمارات} أو {إثيوبيا}، فإن قصد هاتين الدولتين فإن عودة القحاتة للحكم ستكون حتمية وبرئاسة عبدالله حمدوك.

▪️حديث بعض قيادات القحاتة وكأنها على علم بالخطوة القادمة للبرهان في وجهته بعد خروجه من الخرطوم، فربما المحور الإماراتي جلس معهم بإثيوبيا في الأيام السابقة وملكهم ما سيجري خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.

احمد جنداوي

