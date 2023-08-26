🔴قالت لنا: حميدتي قبل يموت خت وصية للبرهان كتبها الدكتور الكان معاهو في اللحظات الأخيرة
شعب لاينقضي منه العجب:
الناس في الشارع وبتكلموا في قصة ظهور البرهان وبتاع ( بالمناسبة معاهو الليلة جات كمية دانات بس الحمد لله قدر ولطف), المهم جات جارتنا كبيرة كده مارة وقالت : خلاص إن شاء الله الحرب بتقيف!
قلنا ليها:كيف الكلام ده؟
قالت: مش البرهان مرق؟
قلنا ليها: أيوا !
قالت: معناها خلاص ده تنفيذ الوصية!
قلنا ليها: وصية شنو، ووصية منو؟
قالت لينا: حميدتي قبل يموت خت وصية كتبها الدكتور الكان معاهو في اللحظات الأخيرة، والان طلعها!
قلنا ليها: والوصية فيها شنو؟
قالت: حميدتي وصى إنه يقولوا للبرهان يعفي ليهو وطوالي يقعد مع جماعته يوقفوا الحرب، ودي اخر وصية قالها قبل روحه تفارق جسده!
بعد قالت الكلام ده اتلفتت لي وقالت لي: تاني يا ولدي بعد الكلام ده ناس طاخ طاخ ديل عندهم حاجة تاني؟
أنا طبعا كنت داير اضحك لكن مسكت نفسي وقلت ليها: والله تاني ما عندهم حاجة يا خالة وربنا يوقف الحرب إن شاء الله.
يا اخوانا القصص دي بجيبوها من وين؟ والله الزول ليهو زمن من القصص والروايات.
#من_أحاجي_الحرب
كتب: سعد يحي Saad Yahia
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