🔴قالت لنا: حميدتي قبل يموت خت وصية للبرهان كتبها الدكتور الكان معاهو في اللحظات الأخيرة





شعب لاينقضي منه العجب:

الناس في الشارع وبتكلموا في قصة ظهور البرهان وبتاع ( بالمناسبة معاهو الليلة جات كمية دانات بس الحمد لله قدر ولطف), المهم جات جارتنا كبيرة كده مارة وقالت : خلاص إن شاء الله الحرب بتقيف!

قلنا ليها:كيف الكلام ده؟

قالت: مش البرهان مرق؟

قلنا ليها: أيوا !

قالت: معناها خلاص ده تنفيذ الوصية!

قلنا ليها: وصية شنو، ووصية منو؟

قالت لينا: حميدتي قبل يموت خت وصية كتبها الدكتور الكان معاهو في اللحظات الأخيرة، والان طلعها!

قلنا ليها: والوصية فيها شنو؟

قالت: حميدتي وصى إنه يقولوا للبرهان يعفي ليهو وطوالي يقعد مع جماعته يوقفوا الحرب، ودي اخر وصية قالها قبل روحه تفارق جسده!

بعد قالت الكلام ده اتلفتت لي وقالت لي: تاني يا ولدي بعد الكلام ده ناس طاخ طاخ ديل عندهم حاجة تاني؟

أنا طبعا كنت داير اضحك لكن مسكت نفسي وقلت ليها: والله تاني ما عندهم حاجة يا خالة وربنا يوقف الحرب إن شاء الله.

يا اخوانا القصص دي بجيبوها من وين؟ والله الزول ليهو زمن من القصص والروايات.

#من_أحاجي_الحرب

كتب: سعد يحي Saad Yahia