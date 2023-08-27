حاج ماجد سوار: فك اللجام الحقيقي





خروج البرهان وسفره داخل أو خارج البلاد هو بمثابة ( فك اللجام ) الحقيقي وكأنه أراد أن يقول لقادة الجيش من بعده :

اشتغلوا شغلكم و أنجزوا مهمتكم لأن وجودي بينكم في القيادة و بحكم مسئوليتي السياسية كرئيس لمجلس السيادة يمثل عنصر ضغط عليكم .

طبعاً القحاتة و بخيال واسع مبسوطين و عاملين ( زيطة و زمبريطة) في الأسافير أن وجهة البرهان هي جدة لتوقيع إتفاق لإيقاف الحرب مع جناحهم العسكري ( المليشيا ) !!

و كأن المساكين لا يعلمون بأن قرار وقف الحرب أو إستمرارها لم يعد قرارا يخص البرهان أو الجيش وحده بل هو قرار الشعب السوداني صاحب الفاتورة الأعلى في هذه الحرب !!

دقت ساعة الحسم و حانت لحظة النصر و اقترب فجر الخلاص .

الله أكبر و النصر لقواتنا و لشعبنا

الله أكبر و العزة للسودان و الخزي و العار للمليشيا و داعميها في الداخل و الخارج.

حاج ماجد سوار