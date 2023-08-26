مليشيا الدعم السريع تهدد التجار من الذهاب لسوق الخوي





سوق الخوي

يعتبر سوف الخوي بغرب كردفان أكبر سوق لصادر المواشي بالسودان. إذ تقدر مساحته بعشرة كيلومتر. وتعتبر قبائل: الحمر والمعاليا والكبابيش والشنابلة هم (لحمة وسداة) السوق. هذا السوق يرتاده مصدرو الماشية من الخليج ومصر وكذلك بقية أنحاء السودان منذ أزمان.

ولأهمية هذا السوق حاولت مليشيات دقلو السيطرة عليه بإيعاز من بعض ضعاف النفوس من بعض التجار وأبناء تلك المنطقة. ولكن كانت الغلبة للتيار الوطني. الأمر الذي دفع بهؤلاء العملاء ضعاف النفوس مع المليشيات على إنشاء سوق جديد في أم صميمة التي تقع في وسط المسافة بين الخوي والأبيض.

هذا السوق الجديد من الألف للياء تحت سيطرة المليشيات. أي قامت دولة داخل دولة. حيث قامت تلك المليشيات بقطع الطريق على صادر المواشي من سوق الخوي.

بل هددت التجار من الذهاب لسوق الخوي. عليه نناشد السيد والي ولاية شمال كردفان مع لجنة الولاية الأمنية بوضع الخطة المحكمة لقطع الطريق على هؤلاء السفلة. وكذلك رسالتنا في بريد قائد الهجانة أم ريش أن يضع الأمر كمهدد أمني خطير قبل أن يكون مهدد اقتصادي.

وليت نسور الجو يقومون بزيارة خاطفة لهذا السوق الجديد.

ولا يفوتنا أن نخاطب الإدارة الأهلية لقبيلة البديرية وشبابها المؤمن الصابر أصحاب الحاكورة بأن يكونوا على قدر المسؤولية والتحدي.

ولكم في قبيلة حمر الأسوة الحسنة. إذ سبق لها وأن طردت هؤلاء الأوباش من مناطقها. بل الآن لديها أكثر من (٣٠٠) عربة بكامل عتادها تحسبا لأي طارئ من شيطان المليشيات.

وخلاصة الأمر إن الأمر لخطر. وإن الخلاص اليوم من الورم في بداياته سهل. نخشى ما نخشى استفحال الأمر وحينها لا ينفع الندم.

الخميس ٢٠٢٣/٨/٢٤

نشر المقال…. يعني تحرير كردفان.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

