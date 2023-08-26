الداخلية لقطرية تسيطر على حريق في منطقة المطار القديم بدون مصابين





أعلنت وزارة الداخلية القطرية ، أن رجال الدفاع المدني سيطروا على حريق بشقة سكنية بمنطقة المطار القديم بدون مصابين.

وتقوم إدارة الدفاع المدني بتنفيذ ومتابعة الخطط والتدابير الخاصة بعمليات الإطفاء والإنقاذ وتدابير الدفاع المدني الأخرى، والتدخل الفوري عند وقوع الحوادث والكوارث لمواجهتها والتقليل من خسائرها البشرية والمادية، بالتنسيق مع الجهات الأخرى، ووضع الخطط التدريبية المتطورة في مجال الدفاع المدني، وإعداد التجهيزات اللازمة لإنجاحها، بالإضافة إلى إعداد وتجهيز فرق الطوارئ اللازمة لمواجهة الحوادث والكوارث، ووضع اشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت.

صحيفة الشرق القطرية