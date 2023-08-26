انهيار عقار وقرار عاجل من النيابة الإدارية – صور





أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإجراء معاينة للعقار الكائن في نجع الطواشي بقرية الصوامعة شرق، التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج، الذي انهار قُبيل فجر يوم الثلاثاء الموافق 22 من أغسطس.

حيث شكّل المستشار شعبان عبد الغني مدير النيابة الإدارية بسوهاج – القسم الرابع-، فريقًا من أعضاء النيابة، ضم كلًا من: المستشارة عبير عبد الكريم النجار، الأستاذ عصام السيد رئيس النيابة، الأستاذة أسماء عبد الكريم وكيل النيابة، وكلفهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ورئيس قرية نيدة وقوة أمنية من مركز شرطة أخميم.

وتبين من المعاينة، أن العقار عبارة عن منزل قديم مبني بالطوب الأحمر والأسمنت وأسقف خرسانية بنظام الحوائط الحاملة، ومكون من ثلاثة طوابق، وأنه في الساعة الثالثة والنصف -تقريبا- قُبيل فجر يوم الثلاثاء 22 من أغسطس انهار المبنى، وسقط جانب منه على حظيرة للماشية مجاورة للعقار مسببًا انهيار سقفها؛ ما أدى إلى نفوق جميع الماشية التي كانت موجودة به.

كما تبين قيام الأجهزة التنفيذية المختصة بإزالة الأجزاء الخطرة من العقار المنهار، وبادرت مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير خيام مجهزة لإيواء المواطنين قاطني العقار المنهار مع صرف إعانات مادية عاجلة، وصرف تعويضات عن الخسائر المادية من جراء الانهيار.

وتولت النيابة الإدارية بسوهاج القسم الرابع التحقيق، حيث قرر الأستاذ عصام أبو كريشة رئيس النيابة، تشكيل لجنة هندسية مكونة من مديرية الإسكان بسوهاج والإدارة الهندسية لمركز ومدينة أخميم للوقوف على الأسباب الفنية لانهيار العقار، والحالة الفنية للعقار المجاور من الناحية الغربية وبيان بالأضرار التي لحقت به، وجارٍ استكمال التحقيقات.

القاهرة 24