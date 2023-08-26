ياسر عرمان يضع صورة تمساح مع منشوره ويقول: الفلول والتماسيح والذئاب والهمباته والقطط السمان ينتظرون البرهان في بورتسودان لتكوين حكومة تصريف أعمال





قال ياسر عرمان القيادي بالحرية والتغيير – المجلس المركزي – بأن مجموعة من الفلول والتماسيح والذئاب والهمباته والقطط السمان ينتظرون البرهان في بورتسودان لتكوين حكومة تصريف أعمال لإطالة آمد الحرب والاستمرار في نهب المال العام، هل يلبي رغباتهم على حساب الشعب؟! مجرد سؤال.

ومصحوباً بصورة “تمساح” طرح عرمان السؤال على حسابه الشخصي بتطبيق “أكس” تويتر سابقاً، ووجد تفاعلاً كبيراً ما بين مساند ومعارض، شاهد التفاعل من هنا: