🔴 خروج البرهان والأخبار عن رحلاته الخارجية أصابت شياطين الحرية والتغيير بالهلع





• هل تذكرون مجموعة نداء ( رفض الاتفاق الإطاري يعني الحرب) .. هل تذكرون تلك الجوقة التي كانت تصدر صوتاً واحداً بدا أنه متفق حتي علي عدد كلماته مع ترك مساحة للحلاقيم المشروخة للصراخ بأعلي صوت ؟!

• هل تذكرون تلك المجموعة التي تفرّقت بين مدن ومنافي لا سواحل لها ؟!

• بالمناسبة .. أين الزميل الصحفي شوقي عبدالعظيم ؟! ..أين الزميل عمرو شعبان؟ .. أين قائمة الإعلاميين الذين كانوا ينفذون خطة إعلامية ظنوا أنهم ستحملهم إلي كرسي السلطة عبر رافعة انقلاب الغائب حميدتي .. ولمّا طاش سهمهم صمتوا وتواروا عن الأنظار بطريقة تدعو للحيرة !!

• خروج البرهان والأخبار المتداولة عن رحلاته الخارجية أصابت شياطين الحرية والتغيير بالهلع .. ذلك أن زيارات البرهان ولقاءاته المرتقبة ستسحب الزخم الإعلامي والمشروعية من تحت أرجل شلة عرمان وإبراهيم الميرغني .

. هذه المجموعة تعلم أن تشكيل حكومة سودانية جديدة يعني عملياً تحويلهم إلي معارضين تركلهم عواصم عربية وأفريقية ظلت تستقبلهم بحفاوة أشعرتهم أنهم الممثل الشرعي للشعب السوداني ..

• إذا تأملت في هذا فلن تستغرب عودة شعارات ماقبل الحرب ..رفض الإطاري يعني الحرب !!

• اليوم اتفقوا علي خطاب جديد ..تشكيل حكومة في السودان يعني تحويل السودان إلي ليبيا جديدة !!

• ودقي يا مزيكا !!

عبد الماجد عبد الحميد

