أحزاب قحت بكل غباء تركت مهمة الدفاع عن المواطن العادي الذي فقد بيته وممتلكاته وعرضه للكيزان





تحالف قحت مع المليشيا خصم على الطرفين. المليشيا تخصم من قحت وقحت تخصم من المليشيا؛ تحالف خاسر.

مثلاً، لا معنى لحرب قحت ضد الكيزان وهي تتحالف مع المليشيا. هذا التحالف هو في مصلحة الكيزان الذين تركت لهم أحزاب قحت بكل غباء مهمة الدفاع عن المواطن العادي الذي فقد بيته وممتلكاته وعرضه.

قحت كحليف للمليشيا ستبقى في نظر الشعب السوداني شريكة في الجرائم التي تُرتكب ضدهم، فكيف يمكنها إقناع المواطن العادي بأن أعداءه هم الإسلاميين وليس قحت والدعم السريع وهم يرون بأعينهم من يقاتل الدعم السريع ومن يتحالف معه!

إنه حقاً تحالف الخاسرين.

حليم عباس

