🔴كارثة بيئية.. المئات من جثث جنود الدعم السريع مرمية في العراء بشوارع الأحياء المحيطة بالمدرعات





المئات من جثث جنود الدعم السريع مرمية في العراء بشوارع أحياء الشجرة وجبرة واللاماب والشهيد طه الماحي وغزة والعشرة ويثرب وغيرها من الأحياء المحيطة بالمدرعات..

بعضهم أصيبوا داخل حوش المدرعات أو حولها وهرولوا للنجاة بأنفسهم وهم ينزفون.. وقضوا في شوارع المناطق المذكورة.

أكبر مشكلة تواجه جنود الجيش في دفاعات سلاح المدرعات حالياً تتمثل في الروائح الكريهة للجثث المنتفخة والمتحللة.. وللأسف لا يوجد سبيل لسترها.. وحالياً تأكلها الكلاب.

مزمل أبو القاسم

