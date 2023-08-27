



أكثر ما يضحكني هو توهم غير العسكريين (صحفيين وسياسيين) أن إرسال قوات مراقبة “وقف أطلاق نار” مزعوم أمر سهل ولذيذ، ولأن دورها هو المراقبة فقط فهي في أمان، تقف في نقاط محددة وتأكل “سنيكرز” وتراقب.

أبدا، يوجد قناصة من دول جوار لم يتقاضوا أجرهم من المليشيا وجاهزين للبيع لأي “دولة” رافضة لحضور “دولة”، توجد أجسام غير متفجرة، يوجد مجانين بسبب استخدام المليشيا للعقاقير الأشد فتكا بالعقول والأعصاب، مع مليشيا الدعم السريع في الخرطوم يوجد ألف ومئة وعشرين سببا للموت.

هذه حرب سودانية لا يستطيعها ولا يتحملها إلا السودانيين.

أعزائي أصدقاء السودان، من أراد بالسودان خيرا فليدعم الجيش السوداني أو ليصمت.

مكي المغربي

