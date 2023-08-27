الجبوري يحلل الوضع بلسان رواية مليشيا الدعم السريع الكاذبة





الفاضل الجبوري أعطاه كثير من السودانيين الثقة في قصة حسين برشم بحكم ان الجبوري واحد من أبناء الشعب السوداني ممن يقدمون مادة يستمع لها كثير من الناس ويأخذون عنهم المعلومة. لذا صدقه الشعب السوداني في قصة حسين برشم، وانتظروا ما وعد به الرجل أن هناك صلح سيتم بقدوم حسين برشم إلى منطقة الفولة

لكن للأسف تفاجأ الشعب السوداني باجتياح حسين برشم لمنطقة الفولة والغدر بأهلها وسقوط أبرياء في المنطقة.

الأن نفسه الجبوري يعقب على ظهور البرهان الأخير ثم زيارته لولاية نهر النيل.

تحدث الجبوري بلسان وكأنه مصدق لأكاذيب المليشيا ويحلل ما حدث وفق ما قالت الفئة المجرمة، ويصف قائد الجيش في تحليله الغير حقيقي بأوصاف غير لائقة.

ياخ فسر انو خرج خروج عادي بعد هزيمة الدعم السريع في معركة الكرامة.

والله الحرب دي كشفت كثير من الأقنعة نسأل الله السلامة والعافية..

استمع إلى الجبوري وقيم بنفسك وتأسف على هذا الرجل الذي يحلل الوضع بلسان رواية مليشيا الدعم السريع الكاذبة.

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