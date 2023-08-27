القوني شقيق حميدتي منشغل بسحب بعض الأموال وتحويل الآخر من بنوك أبوظبي استعداداً لمغادرة الامارات





اعلام الدعم السريع يوهم المرتزقة عبيد آل دقلو،

أن آل دقلو معهم في الميدان!،

موسى شقيق حميدتي الآن في الامارات يتجول بالسكوتر في دبي، والقوني الشقيق الآخر منشغل بسحب بعض الأموال وتحويل الآخر من بنوك أبوظبي استعداداً لمغادرة الامارات لدولة أخرى، وأخوهم عبدالرحيم دقلو هرب مُبكراً وولى الدُبر لتدبير املاك واموال الأسرة في الدول الأفريقية. يوزع على الجنجويد “البنقو” و “الآيس” للإستماتة في المعارك، ويرسم لهم اعلامهم وهم تحت تأثير المُخدرات الخيالات حتى لا ينصدموا بالحقيقة، والحقيقة أنهم مُجرد أدوات لآل دقلو والامارات، اعواد ثقاب يتم حرقهم دون اهتمام لمصير اسرهم ولا مصير مكونهم القبلي الذي شارف على فقد اغلب رجاله ولم يتبقى منه إلا العوين . على النقيض أبطال الجيش السوداني بتنوع انتماءتهم العرقية وميولهم الايدولوجية على قضية واحدة وهي الزود عن أرض الوطن وعرض وارواح وممتلكات المواطنيين ببسالة وصمود وإيمان، وخلفهم الشعب السوداني يساندهم بالدعاء الصادق، ويهلل لهم ويبتهج معهم وعند النصر الكبير الشعب السوداني سوف يجوب الشوارع رافعاً هؤلاء الأبطال على الأعناق، والخونة على المشانق.

البعشوم