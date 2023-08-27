مصرع أخطر تاجر مخدرات في أسوان واثنين من معاونيه





لقي مسجل خطر يدعى صدام، تاجر مخدرات بأسوان، واثنان من معاونيه، مصرعهم خلال تبادل إطلاق النيران مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية.

وعثر بحوزة المتهمين على كمية من مخدر البانجو وزنت 100 كيلوجرام، و15 كيلو حشيش، وكمية من مخدر الأفيون، و3 بنادق آلية، وفرد خرطوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية كشفت عن اختباء صدام واثنين من معاونيه في أحد الأوكار الإجرامية فى محافظة أسوان والاتجار في المواد المخدرة وقامت مأمورية أمنية بمداهمة مكان اختبائهم مما أسفر عن مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران.

بوابة فيتو